Pehlivan ve Selek’in İfadeleri Ortaya Çıktı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişi olarak görev yapan bir kişinin izinsiz olarak kaydedilen telefon görüşmesinin kamuoyuna yansıtıldığını ve bu kişinin isminin hedef gösterilerek yargılama sürecine müdahil olmaya çalışıldığını duyurdu. Bu durum üzerine 27 Ocak’ta Halk TV’de yayınlanan bir programdaki içerikler nedeniyle Barış Pehlivan, Seda Selek ve Kanal Sorumlu Müdürü Serhan Asker hakkında “kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması” ile “bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs” suçlarıyla ilgili inceleme başlatıldı. Üç isim gözaltına alındı ve emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

BARIŞ PEHLİVAN’DAN AÇIKLAMA

Gazeteci Barış Pehlivan, savcılıkta verdiği ifadede, olay günü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun basın toplantısında bulunduğunu belirtti. Toplantıdan sonra, hakkında iddialar bulunan bilirkişiye ulaşmak istediğini ifade eden Pehlivan, “Amacımız görüşmeyi kelimesi kelimesine doğru aktarmaktı” dedi.

SEDA SELEK’İN SAVUNMASI

Halk TV sunucusu Seda Selek, savcılığa verdiği ifadesinde ses kaydının yayına alınacağından önceden haberdar olmadığını dile getirdi. Selek, “Yayın sırasında rejiden kulaklığıma Barış Pehlivan’ın bir ses kaydı paylaştığı ve bunun yayına alınacağı söylendi. Benim böyle bir kaydın varlığından veya yayınlanacağından öncesinde haberim yoktu. Ayrıca, programda bilirkişiyi etkilemeye veya yönlendirmeye yönelik herhangi bir ifadem olmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın açıklamasının benim yayın saatime denk gelmesi nedeniyle böyle bir durum yaşandı. Açıklama başka bir saatte yapılsaydı, başka bir arkadaşımız bu suçlamayla karşı karşıya kalabilirdi” şeklinde konuştu.

SAVCILIK SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Savcılık soruşturması sürerken, Seda Selek ve Serhan Asker adli kontrol tedbiri talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.