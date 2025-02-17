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Pekgy Hisselerine Geçici Tedbir Kararı

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PEKER GAYRİMENKUL HİSSELERİNDE TEDBİR AÇIKLAMASI

Borsa İstanbul A.Ş., 17 Şubat 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) önemli bir bildirim yaptı. Bildirimde yer alan açıklamaya göre, PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PEKGY) hisseleri için Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde birtakım tedbirler alındı.

TEDBİRLERİN UYGULAMA SÜRECİ

Borsa İstanbul’un açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda devreye sokulan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) gereği, PEKGY.E paylarının 18/02/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) başlayarak, 17/03/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu olamayacağı vurgulandı.

Kaynak: KAP

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