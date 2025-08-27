Pelin Akil Ve Anıl Altan Boşandı

Pelin Akil ve Anıl Altan’ın Evliliği

Pelin Akil ve Anıl Altan, ‘Arka Sıradakiler’ dizisinin setinde başlayan dostluklarını 2016 yılında gerçekleştirilen bir düğünle taçlandırdı. 2019 yılında ise Alin ve Lina isimli iki kız çocukları dünyaya geldi. Ancak, uzun bir süredir ailenin üzerinde kara bulutların dolaştığı konuşuluyordu. Ayrılacakları dedikoduları gündemdeyken, oyuncu çift bu konudaki soruları her seferinde geçiştiriyordu. Özellikle Pelin Akil’in eşine dair sosyal medya paylaşımlarını azaltması, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Ayrılık İlanı

Pelin Akil, sık sık arkadaşlarıyla vakit geçirmeye başladıktan sonra, haziran ayında yaptığı duyuruda, ikiz kızlarının babası Anıl Altan ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Akil, “Karı-koca olarak yollarımızı ayırdık. Onun dışında her zaman birlikte olacağız, çünkü çocuklarımız var. Zaten biz birbirimizi seviyoruz ve her zaman bir aradayız.” diye ifade etti. Ayrılık sonrası Akil, uzun süre kullandığı Altan soyadını sosyal medya profilinden kaldırdı.

Resmi Boşanma Süreci

Gazetemagazin’den Umut Ünver’in haberine göre, yaşanan gelişmelerin ardından, Pelin Akil ve Anıl Altan, kızları için bir araya gelmeye devam etti. Bugün ise çift, resmi olarak boşandı.