“Pençe-Kilit Operasyonu’nda Mühimmat Ele Geçirildi!”

PENÇE-KİLİT OPERASYONU BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya platformundaki paylaşımında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin teröristlere karşı etkili bir mücadele yürüttüğü vurgulandı. Açıklamada, “Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılamaz hale getirdi” denildi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERİN DETAYLARI

Açıklamada, ele geçirilen malzemeler arasında şu unsurlar yer alıyor: 2 AT-4 tanksavar silahı, 2 Zagros keskin nişancı tüfeği ile dürbünü, 6 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı silahı, 2 tabanca, 60 adet Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 840 adet 5,56 mm mühimmat, 1 kutu 7,62 mm mühimmat, infilaklı fitil, 1 adet RPG-7 roketatar dürbünü, 1 el dürbünü ve 2 gündüz görüş dürbünü. Bu gelişmeler, operasyonun etkinliğini artırarak terörle mücadeleye katkı sağlıyor.