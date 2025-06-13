Pendik’te kaza! Çocuk hayatını kaybetti

İSTANBUL’DA YAŞANAN TRAFİK KAZASINDA BİR ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul’un Pendik ilçesinde aşırı hız büyük bir acıya sebep oldu. Pendik sahil yolunda Tuzla yönünde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki I.Ö.D.’ye seyir eden bir otomobil çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE HAVA DA TAKLA ATTILAR

Söz konusu çarpmanın etkisiyle çocuk havada takla atarak yola savruldu. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine sevk edildi.

HASTANEDE KAYBETTİĞİ HAYATI

Sağlık ekiplerinin kazazedeye yaptığı ilk müdahalenin ardından, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan I.Ö.D., burada hayatını kaybetti. Kaza anı, kırmızı ışıkta bekleyen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışmalarına devam ediyor.