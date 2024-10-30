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Pendik’te Korkunç Cinayet: Duygu’ya Bıçaklı Saldırı

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GÜNLERİNDEN KORKUNÇ BİR OLAY

Pendik’te yaşanan acı bir olay, genç bir kadının hayatına mal oldu. Bursa’dan gelen kuzenin yanı sıra eğlence mekanına giden Talip Y., eve döndüklerinde Duygu Şahin ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Talip Y., Duygu Şahin’i önce darbetti, ardından korkunç bir şekilde bıçaklayarak hayatını sonlandırdı.

OLAY SONRASI YAŞANANLAR

Olay sonrası çevredeki insanlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Talip Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Duygu Şahin’in ölümü ise yakınlarını derin bir yasa boğdu. Bu trajik olay, toplumda kadına yönelik şiddet konusunu yeniden gündeme getirdi.

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