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Pendik’ Te Kuru Yük Gemisinde Yangın

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YANGIN DURUMU RAPORU

Pendik açıklarında, Balıkçı Adası mevkiinde yer alan bir kuru yük gemisinde yangın meydana geldi. Yangın, hızlı bir şekilde ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, saat 12.00 sıralarında Panama bandıralı FG Sevil isimli kuru yük gemisinde gerçekleşti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangının duyulmasının ardından olay yerine gerekli ekipler derhal gönderildi. Yapılan müdahale sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanma durumu yaşanmazken, gemide maddi hasar meydana geldi.

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