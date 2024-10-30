Pendik’te Kuzenini Öldüren Talip Y. Tutuklandı

İSTANBUL’DA KANLI CİNAYET

İstanbul’un Pendik ilçesinde, Talip Y., kuzeni 18 yaşındaki Duygu Şahin’i bayıltarak bıçaklayarak öldürüyor. Olayın ardından Talip Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın detaylarına göre, Kavakpınar Mahallesi’nde dün gece Bursa’dan İstanbul’a gelen Duygu Şahin, akrabalarını ziyaret için kuzeni Talip Y.’nin ailesinin yanında kalmaya başlıyor. İddialara göre, burada bir tartışma sırasında Talip Y., Duygu Şahin’i darp ediyor. Darp sonucunda bayılan Şahin, kuzeni tarafından bıçakla yaralanıyor.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Duygu Şahin’in durumu ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edilmesini sağlıyor. Sağlık ekipleri, Şahin’in olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, daha ileri tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıyor. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Duygu Şahin kurtarılamıyor.

CİNAYETİN FAİLİ TUTUKLANDI

Talip Y., olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanıyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Talip Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderiliyor. Bu trajik olay, aile bireyleri arasında yaşanan şiddetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.