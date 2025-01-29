Pendikte Daire Alan Kiracıyla Sorun Yaşadı

UĞUR AKSU’NUN DAİRE SATINI ALIMI KABUSA DÖNDÜ

İstanbul Pendik’te yaşayan Uğur Aksu, kayınvalidesi ve kayınpederinin oturması için satın aldığı dairenin kiracısıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Aksu, 2022 yılında, bulunduğu siteden bir daire alarak kiracı konumundaki E.Y. isimli kadından evden çıkmasını istedi. Ancak kiracı, evden çıkmayı reddedince süreç uzamaya başladı. İddiaya göre, kiracı, Aksu’ya cinsel tacizle suçlama yönelterek, kendisine uzaklaştırma talep etti. Kiracı kadın, Aksu’ya evin tapusunun alınmasının ardından defalarca ek süre talepte bulundu.

KİRACININ TAHLIYESİ İÇİN YASAL SÜREÇ BAŞLADI

Uğur Aksu, yaklaşık 3 yıl boyunca kiracısını tahliye etme çabası içinde olduğunu belirtiyor. 2022 yılında kayınvalidesi ve kayınpederi için daire alırken, kiracıyla yaptıkları görüşmede çıkıp çıkmayacağını sorduklarını, kiracının Eylül ayında “2 aya çıkacağım” dediğini aktarıyor. Ancak, kiracının çıkış tarihini sürekli revize etmesi durumu karmaşık hale getirdi. Aksu, kiracının sürekli çıkış tarihlerini değiştirmesi nedeniyle yasal süreci başlattıklarını belirtiyor.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Kiracısının kendisine yönelik cinsel taciz suçlamalarında bulunduğunu söyleyen Aksu, bunun iftira olduğunu düşünüyor. Kiracının önce kendisini “yanaşmaya çalışmakla”, sonra da “cinsel istismar ile” suçladığını dile getiriyor. Aksu, “Kapıma dayanıyor, belime sarıldı, eşimden boşanıp seninle evleneceğim” gibi iddiaların asılsız olduğunu belirtiyor. Savcılığa yaptığı suç duyurusu ise takipsizlikle sonuçlandı. Aksu, kiracının 3 seneden beri çeşitli suçlamalarda bulunarak hayatını zorlaştırdığını ifade ediyor ve tahliye davası ile maddi manevi tazminat davasının devam ettiğini vurguluyor.