Penta Dijital Yeni Platformunu Tanıttı

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE YENİ BİR AŞAMA

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarını Türkiye pazarına taşıyan Penta Teknoloji, dijitalleşme sürecinde önemli bir adım atıyor. Türkiye’nin ilk B2B e-ticaret platformu Bayinet’ten edindiği deneyimi geliştiren şirket, Penta Dijital (pentadijital.com.tr) platformunu iş ortaklarının kullanımına sunuyor. Bu platform, iş ortaklarının operasyonel süreçlerini optimize etmelerini ve müşterilerine daha iyi bir deneyim sunmalarını sağlama hedefinde.

GÜVENLİ VE HIZLI DİJİTAL ALTYAPI

Penta Dijital, kullanıcılarına kesintisiz erişim ve yüksek performans sunan güvenli bir altyapı sunuyor. Esnek yapısıyla iş ortaklarının en çok kullandığı uygulamalara hızlı erişim imkânı tanıyan platform, dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırarak iş verimliliğini artırıyor. Penta Teknoloji, bu yenilikle iş ortaklarının rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Penta Teknoloji’nin Bayinet üzerinden sunduğu Penta Abonelik Yönetimi, Penta Depom, Penta Entegrasyon Servisi ve Penta Config Master gibi katma değerli hizmetler, artık Penta Dijital platformunda yer alıyor. Bu hizmetler, yeni platformun güçlü altyapısıyla birleşerek iş ortaklarına daha kapsamlı çözümler sunuyor. Şirket, bu geçişle iş süreçlerini kolaylaştırmaya ve verimliliği artırmaya devam ediyor.

2025’E DİJİTAL LİDERLİK VİZYONU

2025 yılına dijitalleşme adına projelerle başlayan Penta Teknoloji, Penta Dijital ile sektördeki yenilikçi yaklaşımını bir kez daha göstermiş oluyor. Platform, iş ortaklarının dijital dönüşüm süreçlerini daha etkili yönetmelerine imkân tanırken, müşterilerine sundukları deneyimi de iyileştirmeyi amaçlıyor. Penta Teknoloji, bu adımla Türkiye’nin teknoloji ekosistemine katkıda bulunmaya sürdürmekte.

FATİH ERÜNSAL: “SEKTÖRÜ İLERİ TAŞIYORUZ”

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “35 yıllık deneyimimizle 9 binden fazla iş ortağımızın satış verimliliğini ve rekabet gücünü artırdık, dağıtıcısı olduğumuz markaların pazar paylarını genişlettik. Dijitalleşmeye yönelik yatırımlarımız, iş ortaklarımızın memnuniyetini merkeze alan hizmet anlayışımız ve uzman ekibimizle sektörü ileriye taşıyoruz. Penta Dijital, operasyonel mükemmelliği hedeflediğimiz, dijital verimliliği en üst düzeye çıkaran bir platform olarak öne çıkıyor. ‘Dijital liderlik’ vizyonumuzla geliştirdiğimiz bu hizmet, iş ortaklarımız için değer yaratacak ve sektörün öncü uygulamalarından biri olacak. Güçlü finansal yapımızla Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sunmayı sürdüreceğiz.” şeklinde ifadelerde bulundu.