Pentagon’a Talep: Trans Askerleri İhraç Edin

HIZLI BİR GÖREV BAŞLANGICI

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak itibarıyla Joe Biden’dan devraldığı başkanlık görevine hızlı bir giriş yaptı. Trump, görevinin ilk saatlerinde birçok tartışmalı kararnameye imza atarak dikkatleri üzerine çekti.

ORDUYA KATILIMI ENGELLEYEN KARAR

Trump, 28 Ocak’ta, eski Başkan Joe Biden yönetiminin politikalarını tersine çevirerek, cinsiyet değiştiren bireylerin orduya katılmasını engelleyen bir başkanlık kararnamesine imza attı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusundan 6 Haziran’a kadar kendi isteğiyle ayrılmayan transseksüel askerlerin ihraç sürecinin başlatılması için talimat verdi. Hegseth’in bildirimi, Yüksek Mahkeme’nin kararıyla yasağın yürürlüğe girmesinin önünü açtıktan sonra, Trump yönetiminin birçok transseksüel askerin görevden alınmasına hızla harekete geçme planlarını ortaya koyuyor.

GÖNÜLLÜ AYRILMA TALİMATI

Hegseth’in talimatında, görevde bulunan transseksüel askerlerin 6 Haziran’a kadar gönüllü ayrılma yoluna gidebilecekleri belirtildi. Yedek kuvvetlerdeki askerler için ise ayrılma süresinin 7 Temmuz’a kadar olduğu ifade edildi. Talimat notunda, “Kendi kendini tanımlama uygunluk süresinin bitiminde, askeri birimler zorla ayrılma süreçlerini başlatacaktır” denildi.

CİNSİYET POLİTİKALARI ÜZERİNE KİMİ DAVALAR

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta göreve gelmesiyle, hükümetin sadece “kadın” ve “erkek” olarak iki cinsiyeti tanıdığına ilişkin bir kararname imzaladı. Trump’ın bu kararnamelerine karşı çıkan cinsiyet değiştiren askerler ve orduya katılmak isteyen kişiler, Trump yönetimine dava açtı.

YARGI SÜREÇLERİ VE HALK DESTEK ORANI

ABD Bölge Yargıcı Ana Reyes, mart ayında davaya ilişkin kararını açıkladı ve transseksüellerin orduya katılmasını engelleyen yasağın geçici olarak durdurulmasına karar verdi. Trump yönetimi, Yüksek Mahkeme’ye acil bir başvuruda bulundu ve Yüksek Mahkeme, davaların devam etmesi şartıyla Trump’ın yasağının geçici olarak uygulanabileceğine karar verdi. Ayrıca, ABD’de şubat ayında yayınlanan bir ankete göre, Amerikalıların yüzde 58’i trans bireylerin orduda görev yapmasına izin verilmesine destek veriyor.