Pentagon’un Adı Savaş Bakanlığı Olacak!

pentagon-un-adi-savas-bakanligi-olacak

BANKANIN YENİ ADI

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı’nın adının değiştireceğini duyurdu. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın bugün imzalayacağı 200’üncü başkanlık kararnamesiyle bakanlığın isminin “Savaş Bakanlığı” (Department of War) olacağı belirtildi. Trump, aynı zamanda imza töreninde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakında yapacağı görüşmeden de bahsetti.

SAVAŞI BİTİRECEĞİZ

Trump, “Bu savaşı bitireceğiz” diyerek, “Birçok savaşı durdurdum. Bunun en kolay olacağını sanmıştım ama en zoru çıktı. Yine de başaracağız” ifadelerini kullandı. Beyaz Saray yetkilileri, “Savunma” teriminin pasif bir imaj yarattığını ve daha güçlü bir duruş sergileyen “Savaş” ifadesinin tercih edildiğini belirtiyor.

TARİHİ Bir GELENEĞE ATIF

Beyaz Saray, yeni kararın geçmişe atıfta bulunduğunu vurguluyor. ABD’de 1789’dan 1947’ye kadar bu bakanlık “Savaş Bakanlığı” ismiyle faaliyet gösterdi. II. Dünya Savaşı sonrası ise yeniden yapılandırılarak 1949’da “Savunma Bakanlığı”na dönüştü. Şimdi ise Trump, bu tarihi geleneği tekrar canlandırıyor.

KONGRE ONAYI GEREKİR

Bakanlığın isminin kalıcı bir şekilde değiştirilmesi için Kongre onayı gerekiyor. Bu nedenle Trump’ın kararı yalnızca “ikincil kullanım” çerçevesinde geçerli olacak. Ayrıca, bakanlığın devasa yerleşkesine atıf olarak “Pentagon” adı kullanılmaya devam edecek.

ÖNEMLİ

