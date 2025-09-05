Pentagon’un Adı Savaş Bakanlığı Olacak!

ABD BAŞKANI TRUMP’IN YENİ KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı’nın isminin değişeceğini duyurdu. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın bugün imzalayacağı 200’üncü başkanlık kararnamesiyle bakanlığın adının “Savaş Bakanlığı” (Department of War) olacağı bildirildi. Trump, imza töreninde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda görüşeceğini de aktardı. “Bu savaşı bitireceğiz” diyen Trump, “Birçok savaşı durdurdum. Bunun en kolay olacağını sanmıştım ama en zoru çıktı. Yine de başaracağız” şeklinde konuştu.

SAVUNMA KELİMESİNİN PASİF İMAJI

Beyaz Saray yetkilileri, “Savunma” kelimesinin pasif bir imaj yarattığını, “Savaş” ifadesinin ise daha kararlı bir duruş sergilediğini belirtiyor. Kararnameye göre, ABD Savunma Bakanı da resmi yazışmalarda ve törenlerde “Savaş Bakanı” unvanını kullanacak.

TARİHSEL ARKA PLANI

ABD’de 1789’dan 1947’ye kadar “Savaş Bakanlığı” adıyla faaliyet gösteren bu kurum, II. Dünya Savaşı sonrası yeniden yapılandırılmış ve 1949’da “Savunma Bakanlığı” adını almıştı. Beyaz Saray, yeni kararın bu tarihsel geleneğe de atıfta bulunduğunu vurguluyor.

KONGRE ONAYI GEREKEN BİR DURUM

Fakat, bir bakanlığın adının kalıcı olarak değiştirilmesi için Kongre onayı gerekiyor. Bu nedenle Trump’ın kararı yalnızca “ikincil kullanım” kapsamında geçerli olacak. Pentagon adı ise, bakanlığın büyük yerleşkesine atfen kullanılmaya devam edecek.