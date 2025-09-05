Pentagon’un Adı Savaş Bakanlığı Oluyor!

BAŞKAN TRUMP’TAN TARİHİ KARAR

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı’nın adının değişeceğini açıkladı. Beyaz Saray’dan yapılan duyuruda, Trump’ın bugün imzalayacağı 200’üncü başkanlık kararnamesiyle bakanlığın isminin “Savaş Bakanlığı” (Department of War) olacağı ifade edildi. Trump, imza töreninde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın zamanda bir görüşme gerçekleştireceğini de duyurdu. “Bu savaşı bitireceğiz” diyen Trump, “Birçok savaşı durdurdum. Bunun en kolay olacağını sanmıştım ama en zoru çıktı. Yine de başaracağız” şeklinde konuştu.

YENİ İMAGESİ GÜÇLÜ OLACAK

Beyaz Saray yetkilileri, “Savunma” kelimesinin pasif bir imaj yarattığını, “Savaş” ifadesinin ise daha güçlü bir duruş sergilediğini savunuyor. Kararnameye göre, ABD Savunma Bakanı da artık resmi yazışmalarda ve törenlerde “Savaş Bakanı” unvanını kullanacak.

TARİHİ GELENEĞE ATIFTA BULUNULUYOR

ABD’de 1789’dan 1947’ye kadar “Savaş Bakanlığı” adıyla faaliyet gösteren kurum, II. Dünya Savaşı sonrası yeniden yapılandırılmış ve 1949’da “Savunma Bakanlığı” adını almıştı. Beyaz Saray, yeni kararın bu tarihi geleneğe de bir gönderme yaptığını belirtiyor.

KALICI DEĞİŞİM İÇİN KONGRE ONAYI GEREKİYOR

Ancak bir bakanlığın adının kalıcı olarak değişmesi için Kongre onayı gerekiyor. Dolayısıyla Trump’ın kararı yalnızca “ikincil kullanım” kapsamında geçerli olacak. Pentagon isminin ise bakanlığın devasa yerleşkesine atfen kullanılmaya devam edeceği bildiriliyor.