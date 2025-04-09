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Peri Suyu Çayı Taştı, Araziler Sular Altında

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ŞIDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN TAŞKIN OLUŞTU

Karlıova ilçesinde, öğleden sonra meydana gelen sağanak yağışların etkisiyle birlikte Dörtyol köyünde Peri Suyu Çayı’nda taşkın durumu yaşandı. Yağışlar sonrasında taşan sular, çevredeki birçok araziyi etkileyerek bazı besicilerin ağıllarını ve istifledikleri samanları su altında bıraktı.

BESİCİLER, SULARDAN KURTARMAK İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Su altında kalan samanlarını kurtarma çabası içerisinde olan besiciler, traktörleriyle durumu düzeltmek için yoğun çaba gösteriyor. Bu tür doğal olaylar, yerel tarım ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyebiliyor.

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