Perplexity, Chrome İçin 34,5 Milyar Teklif

Teklifin Ardındaki Belirsizlik

Google’ın satış planı olmamasına rağmen meydana gelen bu “beklenmedik” teklif, ABD’de süren tekel davasının ve Chrome’un zorunlu satışı ihtimalinin ortaya çıkardığı belirsizlikten yararlanma çabası olarak değerlendiriliyor. Üç yıl önce faaliyete geçen ve Nvidia ile SoftBank gibi yatırımcılardan yaklaşık 1 milyar dolar fon toplayan Perplexity, en son 14 milyar dolar değerlemeye ulaşmayı başardı. Şirket, teklifi finanse etmek için birkaç fondan tam destek aldığını duyurdu fakat bu fonların isimlerini açıklamadı.

Chrome’un Önemi ve Perplexity’nin Taahhütleri

Dünya genelinde 3 milyardan fazla kullanıcısı bulunan Chrome, Google’ın arama pazarındaki gücünün önemli temeli durumunda. Eğer Perplexity, tarayıcıyı satın alırsa, kodunu açık kaynak yapmayı, iki yıl içinde 3 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi ve varsayılan arama motorunu değiştirmemeyi taahhüt ediyor.

Analizler ve Beklentiler

Analistler, Google’ın Chrome’u satma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu ve bu zorunluluğa karşı uzun bir hukuki mücadele başlatacağı öngörüsünde bulunuyor. ABD’de federal yargıç Amit Mehta’nın, Google’ın tekel davasındaki “çözüm” kararının bu ay içinde açıklanması bekleniyor. Ayrıca, rakip arama motoru DuckDuckGo’nun CEO’su Gabriel Weinberg, Chrome’un zorunlu satışı durumunda değerinin en az 50 milyar dolar olabileceğini savunuyor.