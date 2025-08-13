“Perplexity’nin Google Chrome’a Teklifi 34,5 Milyar”

TEKLİFİN ARKA PLANI

Google’ın satma niyeti olmamasına rağmen yaşanan bu “beklenmedik” teklif, ABD’de devam eden tekel davasının ve Chrome’un zorunlu satışı ihtimalinin yarattığı belirsizlikten yararlanma çabası olarak yorumlanıyor. Üç yıl önce faaliyete geçen Perplexity, Nvidia ve SoftBank gibi önemli yatırımcılardan yaklaşık 1 milyar dolar fon topladı ve son olarak 14 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Şirket, teklifi finanse etmek için birkaç fondan destek aldığını duyurdu ancak isimlendirmedi.

CHROME’UN ÖNEMİ VE PERPLEXITY’NİN TAAHHÜDÜ

Chrome, dünya genelinde 3 milyardan fazla kullanıcıyla Google’ın arama pazarındaki gücünün ana unsurlarından biri konumunda. Perplexity, tarayıcıyı almayı başarırlarsa, kaynak kodunu açık hale getirmeyi, iki yıl içinde 3 milyar dolar yatırım yapmayı ve varsayılan arama motorunu değiştirmemeyi taahhüt ediyor.

SATIŞ İHTİMALİ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELER

Analistler, Google’ın Chrome’u satma olasılığının oldukça düşük olduğunu ve bu yönde bir zorunlulukla karşılaşmaları durumunda uzun bir hukuki süreç yürüteceklerini öngörüyor. Ayrıca, ABD’de federal yargıç Amit Mehta’nın Google’ın tekel davasındaki “çözüm” kararını bu ay içinde açıklaması bekleniyor. Rakip arama motoru DuckDuckGo’nun CEO’su Gabriel Weinberg ise, Chrome’un zorunlu satışı gerçekleşirse değerinin en az 50 milyar dolar olabileceğini ileri sürüyor.