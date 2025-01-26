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Spor

Persepolis, İsmail Kartal’la Galibiyetle Başladı

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PERSEPOLİS LİDER TRACTOR’U YENMEYİ BAŞARDI

İran Ligi’nin 17. haftasında İsmail Kartal’ın yönettiği Persepolis, lider konumundaki Tractor’ü ağırladı. Zorlu karşılaşmayı Kartal’ın öğrencileri 2-0’lık skorla kazanmayı başardı.

GALİBİYETİ GETİRENLER RAAFEİ VE GVELESİANİ OLDU

Persepolis’in galibiyetinde etkili olan isimler, 11. dakikada sahneye çıkan Soroush Rafaei ve 73. dakikada skoru belirleyen Giorgi Gvelesiani oldu. Maçın ilk yarısında Persepolis, 45+10. dakikada Mohammad Khodabandelou’nun kırmızı kart görmesiyle ikinci yarıda 10 kişi mücadele etti.

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