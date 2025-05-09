“Pervin Buldan’a Suikast Mi Yapıldı?”

DEM PARTİSİ SÖZCÜSÜ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

DEM Partisi genel merkezinde değerlendirmelerde bulunan DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK’nın kongresini topladığına dair çıkan haberlere ilişkin şu şekilde konuştu: “PKK’nin kongresini topladığını duyurması an meselesidir. Her an kongrenin toplandığını duyurabilir PKK. Biz de bu tarihi adımı ve kararı çok büyük bir ciddiyet ve önemle bekliyoruz.” Doğan’ın bu açıklamasından kısa bir süre sonra, PKK’nın kongresinin gerçekleştirildiği bilgisi geldi.

PERVIN BULDAN’A YÖNELİK İDDİALAR

Ayşegül Doğan, Pervin Buldan’ın İtalya’da yaşadığı trafik kazası sonrası yükselen ‘suikast’ iddialarını da değerlendirdi. Doğan, bu durumun ciddi bir olay olmadığını vurguladı ve “Pervin Buldan ile ilgili İtalya’da bir kaza geçirdiğine ilişkin haberler var. Evet, bir trafik kazası olduğu doğru, ancak bu herhangi bir suikast girişimi olarak değerlendirilmemeli. Buldan’ın da içinde bulunduğu araçta keskin bayındır da vardı. Aracı kullanan arkadaşımızın yanlışlıkla ters tarafa girmesiyle gerçekleşmiş neredeyse maddi zararın da olmadığı bir kaza. Nitekim aynı gün gitmek üzere oldukları programa hatıldılar.” şeklinde açıklamada bulundu.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’E YAPILAN SUİKAST GİRİŞİMİ

DEM Sözcüsü Ayşegül Doğan’ın açıklamalarında önemli bir konu ise Sırrı Süreyya Önder’e yönelik suikast girişimi iddiaları oldu. Doğan, “Söz konusu olay 2 Nisan’da Ankara’da gerçekleşti. Düzenek Sırrı Süreyya Önder’in aracının lastiğini patlatabilecek seviyede” dedi. Bu iddia, ilk olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından gündeme getirilmişti. Perinçek, Ulusal Kanal’daki açıklamasında Sırrı Süreyya Önder’i olası suikast girişimine karşı uyardığını ifade etti.