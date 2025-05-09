Pervin Buldan’a Suikast Mı Yapıldı?

DEM PARTİSİ SÖZCÜSÜNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

DEM Partisi genel merkezinde gündeme dair konuları değerlendiren Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK’nın kongre hazırlıkları hakkında yorum yaptı. Doğan, “PKK’nin kongresini topladığını duyurması an meselesidir. Her an kongrenin toplandığını duyurabilir PKK. Biz de bu tarihi adımı ve kararı çok büyük bir ciddiyet ve önemle bekliyoruz” şeklinde konuştu. Doğan’ın bu ifadelerinin ardından, PKK’nın kongreyi gerçekleştirdiğine dair haber geldi.

PERVİN BULDAN’A YAPILDIĞI İDDİA EDİLEN SUİKAST

Ayşegül Doğan, Pervin Buldan’ın İtalya’da bir trafik kazası geçirmesi sonrası gündeme gelen ‘suikast’ iddialarını da değerlendirdi. Doğan, “Pervin Buldan ile ilgili İtalya’da bir kaza geçirdiğine ilişkin haberler var. Evet bir trafik kazası olduğu doğru ancak bu herhangi bir suikast girişimi olarak değerlendirilmemeli. Buldan’ın da içinde bulunduğu araç, içeride aynı zamanda keskin bayındır da var aracı kullanan arkadaşımızın yanlışlıkla ters tarafa girmesiyle gerçekleşmiş, neredeyse maddi zararın da olmadığı bir kaza. Nitekim aynı gün gitmek üzere oldukları programa hatıldılar” ifadelerini kullandı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’E YONELİK SUİKAST İDDİALARI

Doğan, açıklamalarında ayrıca Sırrı Süreyya Önder’e yönelik suikast girişimi iddialarına da değindi. “Söz konusu olay 2 Nisan’da Ankara’da gerçekleşti. Düzenek Sırrı Süreyya Önder’in aracının lastiğini patlatabilecek seviyede” dedi. Bu iddianın ilk olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından ortaya atıldığı belirtildi. Perinçek, Ulusal Kanal’da yaptığı açıklamada, Sırrı Süreyya Önder’i potansiyel suikast girişimi hakkında uyardığını ifade etti.