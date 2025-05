Pervin Buldan’a Suikast Söz Konusu Mu?

DEĞERLENDİRMELERİN YAPILDIĞI TOPLANTI

DEM Partisi genel merkezinde gündeme dair önemli konuları ele alan DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK’nın kongresini toplamasına ilişkin gelişmelere değinerek “PKK’nin kongresini topladığını duyurması an meselesidir. Her an kongrenin toplandığını duyurabilir PKK. Biz de bu tarihi adımı ve kararı çok büyük bir ciddiyet ve önemle bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Doğan’ın bu açıklamasından sonra PKK’dan beklenen haber geldi ve kongrenin yapıldığı duyuruldu.

PERVİN BULDAN’A İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Ayşegül Doğan, Pervin Buldan’ın İtalya’da geçirdiği trafik kazasıyla ilgili çıkan ‘suikast’ iddialarına da cevap verdi. Ciddi bir durumun mevcut olmadığını belirten Doğan, “Pervin Buldan ile ilgili İtalya’da bir kaza geçirdiğine ilişkin haberler var. Evet, bir trafik kazası olduğu doğru ancak bu herhangi bir suikast girişimi olarak değerlendirilmemeli. Buldan’ın da içinde bulunduğu araç, içeride aynı zamanda keskin bayındır da var aracı kullanan arkadaşımızın yanlışlıkla ters tarafa girmesiyle gerçekleşmiş neredeyse maddi zararın da olmadığı bir kaza. Nitekim aynı gün gitmek üzere oldukları programa hatıldılar.” şeklinde konuştu.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’E SUİKAST GİRİŞİMİ İDDİALARI

Doğan’ın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer konu, Sırrı Süreyya Önder’e yönelik suikast girişimi iddialarıydı. Doğan, bu olayın 2 Nisan’da Ankara’da meydana geldiğini belirterek “Düzenek Sırrı Süreyya Önder’in aracının lastiğini patlatabilecek seviyede” ifadesini kullandı. İddia ilk olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından gündeme getirilmişti. Perinçek, Ulusal Kanal’da Sırrı Süreyya Önder’i olası suikast girişimine karşı uyardığını aktardı.