“Petrol Fiyatlarında Yükseliş Beklentisi”

PETROL FİYATLARINDA YUMUŞAMA VE GELECEK YÜKSELİŞLER

Orta Doğu’da İsrail’in İran’a yönelik misillemesinin sınırlı kalmasının ardından petrol fiyatlarında bir yumuşama meydana geldi. Ancak Standard Chartered analistleri, ABD seçimleri sonrasında petrol fiyatlarında yeni bir artış yaşanabileceğini ön görüyor. Analistler, Emily Ashford ve Paul Horsnell da dahil olmak üzere, Orta Doğu’daki risklerin petrol piyasasında “çok çabuk rahatlama sağladığını” ifade ediyor ve ABD seçimleri sonrasında İsrail ile İran arasındaki gerginliğin tekrar artabileceğinin altını çiziyor.

ABD SEÇİMLERİ VE PETROL PİYASALARI

StanChart analistleri, ABD seçimleri ile 20 Ocak’ta yeni ABD başkanının göreve başlaması arasındaki iki aylık süreçte bir potansiyel “yoğunlaşma penceresi” olabileceğine işaret ediyor. 29 Ekim tarihli raporlarında “Askeri ya da diplomatik bir çözümün kısa vadede mümkün olmadığı dönemde, bir dizi saldırı riskinin arttığını düşünüyoruz” ifadelerine yer verdiler. Ayrıca, analistler 2025’in ilk çeyreğinde Brent petrol fiyatlarının 89 dolara ulaşacağını öngörüyor.

BRENT PETROL FİYATLARI VE DÜŞÜŞ

Brent petrol, 2023 yılı itibariyle yüzde 7’lik bir düşüş yaşamasıyla 71 dolardan işlem görüyor. Petrol piyasalarındaki bu dalgalanmalar ve jeopolitik riskler, yatırımcılar ve piyasa katılımcıları için önemli bir takip konusunu oluşturuyor.