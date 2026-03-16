Petrol Fiyatlarındaki Artışta Elektrikli Araç Tercihi

Orta Doğu’da ortaya çıkan Hürmüz krizi nedeniyle artan petrol fiyatları, tüketicileri hangi araç türünün daha ekonomik olduğu konusunda tedirginlik yaratıyor. Türkiye’de akaryakıt fiyatları, benzin için litre başına 61,26 TL, motorin için ise 65,76 TL seviyelerine ulaştı. Bu fiyat artışı, içten yanmalı motora sahip araç kullanıcılarının yakıt masraflarını önemli ölçüde artırıyor. Yapılan analizlere göre, ortalama tüketim değerleri dikkate alındığında, benzinli otomobiller ile elektrikli araçlar arasındaki maliyet farkının giderek netleştiği görülüyor.

C segment benzinli araçların Türkiye’deki depo kapasiteleri 45 ile 65 litre arasında farklılık gösteriyor. Deposu tamamen dolu bir şekilde yol almak isteyen bir sürücünün ödemesi gereken miktar, güncel fiyatlarla 2.700 TL ile 3.900 TL arasında değişebiliyor.

Elektrikli araç sahipleri için ise aracı tamamen şarj etmek, kullandıkları şarj tipine göre maliyet değişiklikleri gösterebiliyor. Elektrikli araçta “full” ifadesi, bataryayı yüzde 0’dan yüzde 100’e doldurmak anlamına geliyor. Maliyet hesaplamaları şu şekildedir: Evden yapılan AC şarjda 3,92 TL/kWh üzerinden; 53 kWh’lik bir şarj için yaklaşık 208 TL, 65 kWh’lik bir şarj için yaklaşık 255 TL ödenmektedir. Dışarıdaki AC şarj ise 10 TL/kWh olarak hesaplandığında; 53 kWh için 530 TL, 65 kWh için ise 650 TL tutarında maliyet çıkarıyor.