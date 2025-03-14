Petrol Karışımı İçme Suyu Endişesi

ŞEBEKE SUYUNDA PETROL HİDROKARBONLARI TESPİT EDİLDİ

Karaman’da halktan gelen şikayetler üzerine şehirdeki şebeke suyunda yapılan analiz sonuçları dikkat çekici bulgular ortaya koydu. Su analizlerinde petrol hidrokarbonlarına rastlandı. Yetkililer, bu analiz sonuçları normale dönene kadar şebeke suyunun içme suyu, gıda ya da ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerektiğini açıkladı. Açıklamanın ardından kentteki insanlar su sıkıntısı yaşamaya başladı.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

İl Sağlık Müdürlüğü’nün açıklamasının ardından Karaman Barosu’na kayıtlı yedi avukat, yaşanan ihmal nedeniyle belediye hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatlar, şebeke hattının kaynağı Yeşildere Barajı’nda keşif yapma talebinde bulundu. Keşif sonrası Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi.

KENTTEKİ SU SORUNU BÜYÜYOR

Avukatlar adına açıklama yapan Hüseyin Mutlu, kentteki su sorununun 3-4 aydır devam ettiğine dikkat çekerek, “Vatandaşlarımızın buna ilişkin şikayetleri aylardır sürmekte ve sosyal medyadaki paylaşımları açıkça görülmektedir. Bu durumun araştırılması ve sorumluların tespiti için dün sabah itibarıyla Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk.” ifadesini kullandı.

KEŞİF SIRASINDA YENİ BULGULAR ORTAYA ÇIKTI

Mutlu, şebeke suyunun sağlandığı barajda bir video çekildiğini ve burada yapılan incelemelerde mazotlu pompaların ve benzin depolarının suya sıfır konumda bulunduğunu belirtti. Bu noktadan sızma olabileceğini söyleyen Mutlu, “Dünkü keşifte bu cihazların yerinde olup olmadığını tespit ettik. Halkın sağlığı açısından durum önemlidir. Vatandaşlarımızın bu suyu ne kadar süreyle kullandığı ve bu durumun ileride sağlık sorunları yaratıp yaratmayacağı araştırılmalıdır.” şeklinde konuştu.

BARAJDAN SU ALIMI DURDURULDU

Karaman Belediyesi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sulama amaçlı kullanılan pompalara dikkat çekti. Açıklamada, “Dere yatağında sulama amaçlı kullanılan motopompların atıkları ve diğer atıkların gölet tabanında birikimi analiz sonuçlarını etkileyebilir. Bu durumu netleştirmek için havzada kapsamlı bir araştırma ve inceleme başlatılmıştır.” denildi. Ayrıca, barajdan su alımının tedbir amaçlı durdurulduğu bilgisi verildi.