Pezeşkiyan Komşu Ülkelerden Özür Diledi

DÜNYA HAVACILIKTA KRİTİK DURUM YAŞANDI

Dünyanın en yoğun uluslararası yolcu trafiğine sahip olan Dubai Uluslararası Havalimanı, hava savunma sistemleri tarafından bir cisim engellendiği gerekçesiyle operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu bildirdi. Dubai Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, yolcuların, havalimanı çalışanlarının ve uçuş ekiplerinin güvenliğinin ön planda tutulduğu ve operasyonların bu çerçevede askıya alındığı kaydedildi. Tüm işlemlerin belirlenen güvenlik protokolleri doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi.

KOMŞU ÜLKELERE ÖZÜR DİLEDİ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bölgedeki komşu ülkelerle dostane ilişkiler sürdürme arzusunu dile getirerek, “Düşmanlıklarımız yok, özür diliyorum” şeklinde açıklamada bulundu. Pezeşkiyan ayrıca, “Geçici liderlik konseyi, eğer onlardan bir saldırı gelmezse komşu ülkelere karşı herhangi bir füze saldırısı düzenlenmemesine karar verdi.” ibaresini kullandı. İran lideri, ülkesinin ABD ve İsrail’e karşı bir teslimiyet içinde olmayacağını da yineledi.

BÜYÜK HAVA SALDIRISI

İsrail ordusu, 80’den fazla uçakla Tahran ve İran’ın iç kesimlerindeki hedeflere karşı geniş çaplı hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırının ayrıntılarına dair daha fazla bilgiye yer verilmedi.

PATLAMALARLA UYANDILAR

İran, savaşın sekizinci gününde devasa patlama sesleriyle uyandı. Gece boyunca şehrin dört bir yanından gelen şok dalgaları, başkentteki pek çok mahallede hissedildi. Al Jazeera’nın bildirdiğine göre, hedef alınan bölgelere sadece askeri merkezler değil, aynı zamanda yerleşim alanları, okullar ve hastaneler de dâhil olduğu görüldü.

SALDIRILAR ENGELLENDİ

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusundaki el-Harc kentindeki Prens Sultan Hava Üssü’ne yönelik düzenlenen 2 balistik füze saldırısının müdahale ile engellendiğini açıkladı. Bakanlık, başkent Riyad ile Şeybe petrol sahasına daha önce düzenlenen 3 İHA saldırısının da hava savunma sistemleri tarafından durdurulduğunu belirtmişti.

İRAN’DAN YENİ FÜZE SALDIRISI

İran, sabah saatlerinde İsrail’e yönelik yeni bir füze saldırısı başlattı. Suriye’nin Kuneytire ilinin semalarından görülen yoğun füze atışları, İsrail ordusunca doğrulandı ve hedeflenen bölgelerde yaşayanların sığınaklara girmesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Yaklaşık yarım saat sonra ise, İsrail ordusu insanların sığınaklardan çıkmasının güvenli olduğunu bildirdi.