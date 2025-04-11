PFDK, 6 Süper Lig Kulübüne Cezalar Verdi

TFF’DEN PARA CEZALARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’de mücadele eden 6 kulübe para cezası uyguladı. TFF’nin resmi internet sitesinde açıklanan verilere göre, çeşitli nedenlerle Trabzonspor’a 2 milyon lira, Beşiktaş’a 930 bin lira, Fenerbahçe’ye 168 bin lira, Kasımpaşa’ya 525 bin lira, Kayserispor’a 300 bin lira ve Sivasspor’a da 120 bin lira para cezası verildi.

FUTBOLCULARA MEN CEZALARI

Disiplin kurulu, Beşiktaş futbolcusu Tayyip Talha Sanuç’a yaptığı ciddi faul nedeniyle 1 maç ceza uyguladı. Bellona Kayserispor’da yer alan futbolculardan Gökhan Sazdağı, Onurcan Piri ise 1 maçtan men edildi. Ayrıca Onurcan Piri’ye 29 bin 250 lira para cezası kesildi.

TRABZONSPOR YÖNETİCİSİNE CEZA VERİLDİ

PFDK, Trabzonspor yöneticisi Taner Fikret Saral’ı ise futbolun prestijini zedeleyici açıklamaları nedeni ile 45 gün hak mahrumiyetine tabi tutarken, 1 milyon 500 bin lira ceza ile de müeyyide uyguladı.