PFDK, 6 Süper Lig Kulübüne Cezalar Verdi

TFF’DEN PARA CEZALARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’de mücadele eden 6 kulübe para cezası uyguladı. TFF’nin resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre, Trabzonspor’a 2 milyon lira, Beşiktaş’a 930 bin lira, Fenerbahçe’ye 168 bin lira, Kasımpaşa’ya 525 bin lira, Kayserispor’a 300 bin lira ve Sivasspor’a 120 bin lira para cezası verildi.

FUTBOLCULARA MEN CEZASI

Disiplin kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç’a ciddi faulü sebebiyle 1 maç ceza verirken, Bellona Kayserispor’dan Gökhan Sazdağı’na 1 maç men cezası, Onurcan Piri’ye de aynı şekilde 1 maç men cezası ve 29 bin 250 lira ceza uyguladı.

TRABZONSPOR YÖNETİCİSİNE CEZA

PFDK, Trabzonspor yöneticisi Taner Fikret Saral’ı, futbolun itibarını zedeleyen açıklamaları nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte 1 milyon 500 bin lira ceza ile de cezalandırdı.