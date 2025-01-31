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Spor

PFDK’dan 7 Süper Lig Kulübüne Ceza

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PFDK’DAN CEZALAR

TFF tarafından duyurulan bilgi doğrultusunda PFDK, Beşiktaş’a 918 bin lira, Göztepe’ye 828 bin lira, Fenerbahçe’ye 525 bin lira, Çaykur Rizespor’a 168 bin lira, Bellona Kayserispor’a 120 bin lira, Corendon Alanyaspor’a 54 bin lira ve Eyüpspor’a 40 bin 500 lira para cezası uyguladı. Ayrıca, Bellona Kayserispor futbolcusu Stephane Cedric Bahoken, takım arkadaşına yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men edildi ve 58 bin 500 lira para cezası aldı.

AFYONSPOR’UN HÜKMEN MAĞLUBİYETİ

Afyonspor, PFDK’nin kararı kapsamında Nesine 2. Lig’in 19. haftasında İskenderunspor ile 26 Ocak’ta yapması gereken maçta belirtilen saatte sahaya gelmemesi ve bu durumu aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirmesi nedeniyle karşılaşmadan hükmen mağlup sayıldı. Bu olay sonucunda Afyonspor bir alt lige düşürüldü. Kurul, ayrıca bu müsabaka tarihinden itibaren Afyonspor’un maçını oynayan diğer takımların da maçlarının hükmen galip sayılmasına karar verdi.

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