Pfdk’dan Adana Demirspor’a Ceza Kararı

CEZA ALAN ADA DEMİRSPOR

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray ile oynanan maçta sahadan çekilen Adana Demirspor’a 3-0 hükmen mağlup olma cezası ve 3 puan silme cezası verdi. Bunun yanında, PFDK, Adana Demirspor’un yöneticisi Murat Sancak’a 30 gün hak mahrumiyeti ve 500 bin TL para cezası kesti. PFDK’nın açıklamasında, “ADANA DEMİRSPOR A.Ş.’nin, 09.02.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (3) PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” denildi.

MURAT SANCAK’A CEZA VERİLDİ

Adana Demirspor A.Ş. idarecisi olarak sevk edilen Murat Sancak’a dair, kulüp tarafından “ne kulüp nezdinde ne de A.Ş. nezdinde hiçbir yetkisi, bağı, hukuki hakkı olmadığı” ifadesine rağmen, Sancak’ın müsabaka akreditasyon listesinde kulüp tarafından akredite edildiği vurgulandı. Bu bağlamda, “olayın oluş şekli, müsabaka sonrasındaki ikrar mahiyetindeki açıklamalar” göz önüne alınarak, Sancak’ın takımını sahadan çekmesinin sportmenliğe aykırı hareket olduğu belirlendi ve FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 500.000 TL para cezası ile cezalandırıldı.

DİĞER CEZALAR

Aynı müsabakada Adana Demirspor A.Ş. görevlisi Cihan Eliçicek’e ise, takımın sahadan çekilmesi nedeniyle yapılan sportmenliğe aykırı hareketi dolayısıyla FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 292.500 TL para cezası verildi.

MAÇTA NELER YAŞANDI

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşılaştı. Adana Demirspor, müsabakanın 33. dakikasında sahadan çekilerek soyunma odasına gitmeyi tercih etti. Bu durumun ardından Galatasaraylı oyuncular sahada kaldı ve yedek oyuncular kısa bir antrenman gerçekleştirdi. Yaklaşık 25 dakika sonra, maçın hakemi Oğuzhan Çakır tarafından stat hoparlörlerinden müsabakanın tatil edildiği duyuruldu.