PFDK’dan Fenerbahçe’ye Cezalar Açıklandı

CEZALARIN AÇIKLANMASI

Süper Lig’in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasına dair disiplin cezaları belirlendi. PFDK’dan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe’nin taraftarlarının maçta rakip takım oyuncusuna lazer pointer tutması sebebiyle 1.680.000 TL para cezası verildi. Bu olay, FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca değerlendirildi. Bununla birlikte, Kuzey Tribün M blokta yer alan taraftarların elektronik bilet kartları bloke edilerek, bu seyircilerin bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellendi.

FENERBAHÇE’YE YONELİK CEZALAR

Aynı müsabakada, Fenerbahçe’nin sportif ekipman talimatlarına uymadığı için de 168.000 TL para cezasıyla cezalandırıldığı duyuruldu. Ayrıca, Fenerbahçe taraftarlarının gerçekleştirdiği çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de çirkin tezahüratta bulunan bloklardaki seyircilerin elektronik bilet kartlarının bloke edilmesiyle bir sonraki ev sahibi maçta girişleri engellenecek.

BEŞİKTAŞ’A YÖNELİK CEZALAR

Beşiktaş ise, aynı mücadelede taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 168.000 TL para cezası aldı. Bunun yanında, Beşiktaş taraftarlarının çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 930.000 TL para cezasıyla cezalandırıldığı belirtildi. Bu eylemin, aynı sezon içerisinde misafir takım oldukları müsabakalarda 13. kez gerçekleştiği de bilgisi paylaşıldı. Son olarak, misafir tribün G-H-O blokta yer alan taraftarların da elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi kararı alındı.