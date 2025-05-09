PFDK’dan Fenerbahçe’ye Lazer Cezası Açıklandı

CEZALAR BELİRLENDİ

Süper Lig’in 34. haftasında gerçekleştirilen Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasına dair verilen ceza bilgileri kamuoyuna açıklandı. PFDK’nın yaptığı açıklamaya göre, Fenerbahçe A.Ş., 04.05.2025 tarihinde oynanan müsabakadaki saha olaylarından dolayı cezalandırıldı. Taraftarının rakip takım oyuncusuna lazer pointer tutmasından ötürü, FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri çerçevesinde 1.680.000 TL para cezası alıyor. Ayrıca, söz konusu olay nedeniyle Kuzey Tribün M bloktaki taraftarların elektronik biletli kartları bloke edilerek bir sonraki ev sahibi müsabakaya girmeleri engelleniyor.

FENERBAHÇE İÇİN DİĞER CEZALAR

Aynı mücadelede Fenerbahçe A.Ş., sportif ekipman talimatına aykırılıktan dolayı da FDT’nin 46/1. maddesi kapsamında 168.000 TL ceza ile cezalandırılıyor. Fenerbahçe’nin taraftarlarının yapmış olduğu çirkin ve kötü tezahürat üzerine ise FDT’nin 53/3. maddesi gereği, Spor Toto Tribün D-E ve Kuzey Tribün D-E bloklarında bulunan seyircilerin elektronik biletli kartları bloke edilerek bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri de engelleniyor.

BEŞİKTAŞ’A DA CEZALAR VERİLDİ

Beşiktaş A.Ş. ise aynı maçta taraftarları tarafından gerçekleştirilen saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri gereğince 168.000 TL para cezasına çarptırılıyor. Ayrıca, Beşiktaş taraftarları tarafından tekrarlanan çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 930.000 TL para cezası veriliyor. Bunun yanında, misafir tribün G-H-O bloklarında kötü tezahüratta bulunan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilerek bir sonraki misafir kulüp müsabakasına girişlerinin engellenmesi yönünde karar alınmış durumda.