PFDK, Fenerbahçe’ye Lazer Ceza Verdi

SÜPER LİG MAÇINDA CEZALAR BELİRLENDİ

Süper Lig’in 34. haftasında gerçekleşen Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasına ait verilen cezalar açıklanmış durumda. PFDK, Fenerbahçe’nin taraftarının karşı takım oyuncusunun gözüne lazer pointer ile müdahale etmesi sebebiyle 1.680.000 TL para cezası uyguladı.

TARAFTAR CEZALARI VE BLOKE EDİLEN KARTLAR

Ayrıca, bu olayın sebep olduğu rahatsızlık nedeniyle, Kuzey Tribün M blokta bulunan taraftarların elektronik biletlerine bağlı kartlarının bloke edilmesiyle birlikte, bu seyircilerin bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenecek. Fenerbahçe, sportif ekipman kurallarını ihlal ettiği için ayrıca 168.000 TL para cezası daha aldı. Bunun yanı sıra, taraftarların kötü tezahüratları yüzünden SPOR TOTO Tribün D-E ve Kuzey Tribün D-E bloklarındaki seyircilerin bilet kartlarının da bloke edilmesi sonucu, bir sonraki ev sahibi maçta bu kişilerin stadyuma girişleri kısıtlanacak.

BEŞİKTAŞ’A DA CEZA

Öte yandan Beşiktaş tarafı da rakip takım maçında yaşanan saha olayları nedeniyle 168.000 TL para cezası ile karşı karşıya kaldı. Bunun yanı sıra, yine Beşiktaş taraftarlarının kötü tezahüratları sebebiyle, bu sezon içinde 13. kez aynı durumun yaşanması sebebiyle 930.000 TL’lik bir ceza daha alındı. Misafir Tribün G-H-O bloklarındaki seyircilerin de elektronik biletlerinin bloke edilmesi ve bir sonraki misafir maçına girişlerinin engellenmesi kararı da alındı.