“PFDK, FENERBAHÇE’ye Lazer Cezası Verdi.”

FENERBAHÇE’YE AĞIR CEZA GELDİ

Süper Lig’in 34. Haftasında gerçekleşen Fenerbahçe-Beşiktaş maçına ilişkin cezalar belli oldu. PFDK tarafından yapılan açıklamada, Fenerbahçe’nin taraftarının rakip takım oyuncusuna lazer pointer tutması sonucu, “FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 04.05.2025 tarihinde oynanan müsabakasında, gerçekleşen saha olayının önem ve ağırlığı nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 1.680.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına” karar verildi.

GEÇİŞ HAKLARI ENGELLENECEK

Ayrıca, FDT’nin 52/3. maddesi gereğince, saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Kuzey Tribün M blokta yer alan seyircilerin “elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle 2 ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine” karar verildi. Bu müsabakada, Fenerbahçe A.Ş.’nin “sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle” FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırıldığı da belirtildi.

BEŞİKTAŞ’A DA CEZALAR UYGULANDI

Beşiktaş A.Ş.’nin de “taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına” karar verildi. Ayrıca, “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca Beşiktaş’a “930.000.-TL PARA CEZASI” verilmesi dikkate alındı. Misafir Tribün G-H-O bloklarda bulunan seyircilerin kötü tezahüratlarının ardından, “elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine” karar verildi.