PFDK, Fenerbahçe’ye Lazer Cezası Verdi

CEZALAR BELİRLENDİ

Süper Lig’in 34. Haftasında gerçekleşen Fenerbahçe-Beşiktaş maçına dair cezaların detayları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe’nin taraftarlarının karşı takım oyuncusuna lazer pointer tutması sebebiyle önemli bir ceza uyguladı. Yapılan açıklamada, “FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 04.05.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarının rakip takım oyuncusunun gözüne lazer pointer tutması nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 1.680.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına” karar verildi. Ayrıca, bu olaylardan dolayı Kuzey Tribün M blokundaki taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edilerek, ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişleri engellenecek.

Aynı maçta Fenerbahçe’nin, sportif ekipman talimatını ihlal etmesi sonucu 168.000.-TL para cezası alması da dikkat çekti. Bunun yanı sıra, Fenerbahçe taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca Spor Toto Tribün D-E, Kuzey Tribün D-E numaralı bloklarda yer alan seyircilerin kartları bloke edilerek bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girmeleri engellenecek.

BEŞİKTAŞ CEZASI

Beşiktaş’a ait cezalara değinildiğinde ise, “BEŞİKTAŞ A.Ş.’nin, 04.05.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına” karar verildi. Ayrıca, Beşiktaş taraftarlarının gerçekleştirdiği çirkin ve kötü tezahüratlar aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu bir müsabakada 13. kez gerçekleştiği için 930.000.-TL para cezası uygulandı. Misafir Tribün G-H-O bloklarındaki seyircilerin de elektronik bilet kapsamındaki kartları bloke edilerek, bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi karara bağlandı.