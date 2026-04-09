PFDK’ya Sevk Edilen Futbolcu ve Yöneticiler Açıklandı

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmanın ardından her iki takımın yanı sıra Trabzonspor’dan Boran Başkan, PFDK’ye sevk edildi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisi sonrasında ise iki takımın oyuncuları olan Serdal Adalı, Sergen Yalçın, Emmanuel Agbabou ve Vaclav Cerny, PFDK’ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.

PAZAR GÜNÜ OYNANAN MAÇLAR PFDK’YA SEVKLERİ GETİRDİ

PFDK’nın açıklamasına göre, Trabzonspor Kulübü’nün 04.04.2026 tarihinde oynanan Trabzonspor – Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında yaşanan “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi gereğince ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi doğrultusunda sevki gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor A.Ş. futbolcusu Boran Başkan’ın aynı karşılaşmadaki “talimatlara aykırı hareketi” sebebiyle, Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi doğrultusunda, “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle de Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi gereğince 07.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verildi.

GALATASARAY DA PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Galatasaray Kulübü’nün 04.04.2026 tarihinde oynanan Trabzonspor – Galatasaray maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verildi.

Fenerbahçe Kulübü’nün 05.04.2026 tarihinde gerçekleşen Fenerbahçe – Beşiktaş müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahürat” nedenleriyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” dolayısıyla Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesine dayanarak PFDK’ya sevkine karar verildi.

BEŞİKTAŞ’TAN BİRKAÇ İSİM PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Beşiktaş Kulübü’nün de 05.04.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe – Beşiktaş karşılaşmasındaki “çirkin ve kötü tezahürat” dolayısıyla Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesine, “saha olayları” nedenleriyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesine ve kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik ifadeler” sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edilmiştir.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın, müsabaka sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi doğrultusunda tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verildi. Ayrıca, kulüp teknik sorumlusu Sergen Yalçın’ın flaş röportajındaki sözleri nedeniyle yine Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildi.

Beşiktaş futbolcusu Vaclav Cerny’nin resmi sosyal medya hesabında yaptığı, “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” içeren paylaşımı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edilmiştir. Ayrıca, futbolcu Badobre Emmanuel Elysee Djedje Agbabou’nun yaptığı “hakaret” sebebiyle ise 07.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verildi.