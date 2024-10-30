PFDK’ye Sevk Edilen 9 Süper Lig Kulübü

MAÇLARDA YAŞANAN DİSİPLİN İHLALLERİ

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanan futbol maçlarında birçok disiplin ihlali meydana geldi. Bunun sonucunda, Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor, Bellona Kayserispor, Göztepe, Trabzonspor, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor, PFDK’ye sevk edildi.

Beşiktaş Kulübü’nde görevli Sezgin Gülnar, Galatasaray derbisindeki saldırısı nedeniyle PFDK’ye gönderildi. Ayrıca, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak ve Gaziantep FK Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, yasa dışı bahis şirketine ait olduğu iddia edilen reklamların statta yayınlanmasına aracılık ettiği için disiplin cezası aldı.

GÖZTEPE FUTBOLCUSU DİSİPLİNE GÖNDERİLDİ

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Göztepeli futbolcu Anthony Dennis’in de kural dışı hareket sebebiyle disipline sevk edildiği belirtildi. Bu ihlaller, futbol camiasında çeşitli tartışmalara yol açıyor.