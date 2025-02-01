Philadelphia’da Ambulans Uçak Düştü: Ölüler Var

UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ YER VE KAZA DETAYLARI

ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde bir uçak, alışveriş merkezinin yakınına düştü. ABD Federal Havacılık İdaresi, uçağın içinde 6 kişinin bulunduğunu açıkladı. Uçağın bir hava ambulansı olduğu ve hasta bir çocuğu taşıdığı bilgisi verildi. Çarpmanın etkisiyle birden fazla araçta yangın çıkmasıyla büyük bir facia yaşanma ihtimali doğdu. Uçağın çevredeki binalara çarpmaması ise daha büyük bir tehlikeyi bertaraf etti.

CAN KAYIPLARININ SAYISI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Kaza sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu bildiriliyor. Ancak yetkililer, henüz kesin bir rakam vermedi. Uçağın düşüş anı, çevreye yerleştirilen güvenlik kameralarına da yansıdı. İlk belirlemelere göre uçağın tek motorlu olduğu ifade ediliyor. Bölge itfaiyesi, yangın ihbarı üzerine olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. Eyalet polisi, kaza bölgesindeki vatandaşları tahliye ederek, bölgeye yaklaşılmaması gerektiği uyarısında bulundu. Özel uçağın kuzeydoğu Philadelphia havalimanından kalktığı ve Missouri’ye doğru sefer gerçekleştirdiği bildirildi. Düşüş nedenine ilişkin detaylar ise henüz açıklanmadı.