Philips, 2025 İçin Yeni Ürünlerini Tanıttı

H8000E KULAKLIKLARIN ÖZELLİKLERİ

H8000E, siyah ya da beyaz renk alternatifleri ile sunulan, hafif ve katlanabilir bir tasarıma sahip kablosuz, hibrit adaptif ANC kulak üstü kulaklık olarak dikkat çekiyor. Philips ses tasarlamış büyük, grafen kaplı, 40 mm sürücüler ile birlikte Yüksek Çözünürlüklü ses (LDAC) oynatmayı yanı sıra AAC ve LC3 uyumluluğu ile etkileyici ses kalitesini mükemmel hale getiriyor. Ses deneyiminin kalitesini artıran Uzamsal Ses ile birlikte kablosuz bağlantı, Bluetooth 5.4 üzerinden sağlanıyor. H8000E, Multipoint ve Auracast işlevlerini sağlayarak kullanıcı deneyimini güzelleştiriyor.

ÖZEL MİKROFON TASARIMI VE ANC SEVİYELERİ

H8000E, yüksek kalitede çağrı performansı ve ANC sağlamak için beş mikrofon içeriyor. Bu mikrofonlardan iki tanesi aramalar sırasında kullanılmakta, diğer üç mikrofon ise aktif gürültü engelleyici (ANC) işlevini üstleniyor. Rüzgar gürültüsünü etkili bir şekilde azaltmaya yardımcı olan bu kulaklıkların, Philip Kulaklık Uygulaması aracılığıyla seçilebilen beş farklı ANC seviyesi mevcut. Pil ömrü ise, ANC kapalıyken 70 saat, açıkken 50 saat performans sağlıyor. Hızlı şarj özelliği ise yalnızca 10 dakikalık bir şarj ile sekiz saatlik oynatma sunuyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE MALZEME KULLANIMI

Sürdürülebilirlik, H8000E’nin tasarımında önemli bir unsuru oluşturuyor. Kolaylıkla değiştirilebilen entegre piller ve çıkarılabilir kulak pedleri ile destekleniyor. Modelin yapımında ayrıca önemli miktarda PCR plastik kullanımı da göz önünde bulunduruluyor. H8000E kulaklık, sadece teknikte değil, çevresel olarak da dikkat çekici bir ürün olma özelliği taşıyor.

K2000/K4200/K5500 ÇOCUK KULAKLIKLARI

Yeni çocuk kulaklığı serisi, sağlam ve dayanıklı bir yapı sunuyor. Katlanabilir, rahat ve renkli üç modeller, 85dB ses sınırlayıcısı ile eğlenceli bir deneyim sunuyor. Bu yeni kulaklıklar, çocuklar için güvenli bir müzik alışverişi sağlayacak şekilde tasarlanmış.

R5100 VE R5600 TAŞINABİLİR RADYOLAR

R5100 ve R5600, harika görünüşü ve sesiyle dikkat çeken taşınabilir saatli radyolar arasında öne çıkıyor. Her iki model, geniş bir LCD ekranı yanında dijital ayarlama ve 20 ön ayar sunmaya imkan veriyor (10 DAB ve 10 FM). Ayrıca, her iki ürün Bluetooth 5.3 ile kolay akış imkanını da sağlıyor.

M2 MINI HIFI SİSTEMLERİ

M2 Mini HiFi sistemleri, çok formatlı sesi tek bir şık ve kullanışlı mini boyutlu ünite içerisinde birleştiriyor. Z5000 ve Z6000 model taşınabilir CD ses makineleri, 310 x 128 x 210 mm ölçülerine sahip. Bu ses sistemleri, ciddi bir ses kalitesi sunacak kadar büyük fakat odadan odaya kolayca taşıma avantajına sahip.

Z5000 VE Z6000 ÖZELLİKLERİ

Her iki modelde de üstte monte edilmiş CD çalarlarla birlikte, Auracast uyumlu Bluetooth 5.4 bağlantısı ve USB ses çalma gibi tam özellikler bulunuyor. Z5000, FM tuner’a sahipken, Z6000; DAB+ özelliği taşıyor. Ek olarak, her iki üründe de geniş bir LCD ekran ve dokunmatik düğme kontrolleri mevcuttur. Philips Entertainment App kullanılarak kontrol edilebilen iki ürün, güçlü ses çıkışına sahip ve iki adet 3 inçlik tam aralıklı sürücü ile destekleniyor.