Philips’in Yeni Soundbar Modelleri Tanıtıldı

TP VISION YENİ PHILIPS SOUNDBAR MODELLERİNİ TANITTI

TP Vision, 28 Ocak tarihinde düzenlenen tanıtımda, üstün performans sunarak Philips Entertainment uygulaması aracılığıyla kolay kontrol imkânı sağlayan üç yeni Philips soundbar modelini duyurdu. Bu modeller, hem teknik özellikleri hem de güçleriyle dikkat çekiyor.

B8500 – TAM BOY, TAM ÇEVRESEL SES DENEYİMİ

B8500, 900x65x105 mm (GxYxD) ölçülerinde tam boy bir soundbar olarak tasarlanmış. Bu model, Philips OLED810 ve MLED950 gibi merkezi ayaklı televizyonlarla uyumlu çalışacak şekilde geliştirilmiş ve Saten Krom Parlak yüzeye sahip. B8500, dahili LED göstergeleri ile ürün durumunu gösteriyor ve uzaktan kumanda veya Philips Entertainment uygulamasıyla kontrol edilebiliyor. Ayrıca, hem B8500 soundbar hem de subwoofer, Saten Krom Parlak kaplamaya sahip.

B8200 – ULTRA İNCE TASARIM, ÜSTÜN PERFORMANS

B8200, 811 mm genişlik, 37 mm yükseklik ve 42 mm derinlik ölçüleriyle en ince soundbar modelleri arasında yer alıyor. Dahili LED göstergeler ile ürün durumu izlenebiliyor ve aynı zamanda uzaktan kumanda veya Philips Entertainment uygulamasıyla kontrol edilebiliyor. B8200 modelinin hem soundbar hem de subwoofer, Saten Krom Parlak kaplama ile tasarlandı.

B6100 – KOMPAKT GENİŞLİK, GENİŞ SES SAHNESİ

B6100, B8500 modeli ile aynı oval tasarıma sahip olmasına rağmen, 600 mm genişliğiyle daha küçük ekran boyutları (48 inç – 55 inç) için uygun olarak tasarlandı. Bu model de dahili LED göstergelerle ürün durumu izleme imkânı sunuyor ve uzaktan kumanda veya Philips Entertainment uygulamasıyla kontrol edilebiliyor. B6100 soundbar ve subwoofer, Philips’in orta segment televizyonlarıyla mükemmel uyum sağlayacak şekilde Gun Metal kaplamaya sahip.