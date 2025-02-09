Pilot Bayıldı, Uçak Atina’ya Acil İndi

PİLOTUN BAYILMASI UÇUŞU ETKİLEDİ

Mısır’ın Hurghada kentinden İngiltere’nin Manchester şehrine gitmekte olan Easy Jet uçağında endişe dolu bir an yaşandı. Uçağın pilotlarından birinin bayılması nedeniyle Yunanistan’ın başkenti Atina’ya acil iniş yapmak zorunda kaldı. Pilotun yere düşmesiyle birlikte, uçuş ekibinin uçağın ön kısmına doğru hareket ettiği gözlemlendi.

YOLCULAR RAHATSIZ OLDU

Uçuş sırasında yolcular, kalkıştan iki saat sonra problem yaşandığını fark etti. Yaşanan bu olay, uçaktaki yolcular arasında panik yarattı ve hızlı bir tepki verilmesi gerekti. Uçuş ekibinin durumu kontrol altına almak için göstermiş olduğu çaba yolcuları bir nebze rahatlattı.