Pınar Tartan, Uçuş Sorunu Yaşadı

ÜNLÜ MANKENİN UÇAKLA YOLCULUK SORUNU

Ünlü manken, “uçağa binebilir” raporu olmasına rağmen tekerlekli sandalye kullandığı gerekçesiyle uçağa alınmadığını sosyal medyada paylaştığı bir mesajla açıkladı. Roma-Fiumicino Havalimanı’nda yaşadığı sıkıntıları dile getirirken, “31 Aralık 2024’te geçirdiğim trafik kazası sonucu hastaneye kaldırıldım. Bacağıma atel takıldı. Doktor raporumda bu şekilde uçmamda bir engel olmadığı ifadesi yer almaktadır. Buna rağmen 4 Ocak 2025’te Pegasus kabin ekibi beni reddedip bu halde çaresiz bıraktı” dedi.

PEGASUS’TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak Pegasus Havayolları, mankenin uçağa kabul edilmemesinin sebebini açıkladı. Havayolu yetkilileri, “Zamanında gelmedi” ifadesini kullanarak, yolcunun uçuşa uygun olmayan bir durumda olduğunu belirtti. Bu durum, havayolu şirketinin uyguladığı kurallar doğrultusunda değerlendirildi.