Pinner Qing Vazosu Rekor Kırdı!

DÜNYA GENELİNDEKİ AÇIK ARTIRMALARDA REKOR SATIŞLAR

Dünyanın pek çok yerinde yapılan açık artırmalarda öne çıkan antika eşyalar, satış rakamlarıyla dikkat çekiyor. 2010 yılında gerçekleşen bir açık artırmada satılan Pinner Qing Hanedanlığı Vazosu, o günden bugüne kadar satılan en pahalı antika olarak ünvanını koruyor. 18. yüzyıla ait bu değerli vazo, karmaşık çiçek desenleri ve canlı renkler ile süslenmişken, Londra’nın Pinner kentinde sıradan bir evin içinde keşfedildi. Müzayedeye sunulan bu değerli parça, satış rekoru kırarak dünyanın en pahalı antikası olarak tarihe geçti.

SERVET DEĞERİNDEKİ 18. YÜZYIL VATOSU

18. yüzyıla ait bu vazo, 2010 yılında çıktığı açık artırmada, bugüne kadar satılan tüm antika fiyatlarını geride bırakarak 80,2 milyon dolara alıcı buldu. Bu eşsiz eser, antika dünyasında birçok rekor kırmış olsa da, ikinci sırada hala 2017 yılında rekor kıran başka bir Çin porseleni yer alıyor. Kuzey Song Hanedanlığı’ndan kalma küçük bir tabak olan Ru Guanyao Fırça Yıkama Kasesi, Hong Kong’daki Sotheby’s müzayede evinde gerçekleştirilen 20 dakikalık açık artırmanın ardından 37,68 milyon dolara satılarak en pahalı antikaların arasında kendine yer buldu.