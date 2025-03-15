piyasa-dizisinde-heyecan-dorukta

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Ekranlarda kendine yer bulan yeni ve iddialı diziler arasında bulunan Piyasa, Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluştu. Alp Navruz, İlayda Alişan, Fırat Altunmeşe, Zuhal Olcay, Ayça Bingöl, Yurdaer Okur, Vural Şahanoğlu ve Damla Colbay gibi ünlü isimleri bir araya getiren dizi, sürpriz gelişmelerle gündem oldu. Özellikle dizinin gözü kara gazetecisi Ahsen karakterini canlandıran Ayça Bingöl ile psikolog Keriman rolündeki Zuhal Olcay’ın sahneleri izleyenler üzerinde büyük etki yarattı.

HAYRANLARDAN AÇIKLAMA BEKLENİYORDU

Dizinin geleceği hakkında geçtiğimiz günlerde yayından kaldırılacağına dair iddialar gündeme geldi ve bu durum hayranlar arasında büyük bir boşluk yarattı. İzleyiciler, yapımcıların konuya ilişkin bir açıklama yapmasını bekliyordu. Diziye dair gelişmeler ve yaşanan olaylar, izleyicilerin ilgisini artırmış durumda.