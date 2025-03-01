Piyasa Dizisinin Tepki Çeken Sahnesi!

KANAL D’NİN YENİ DİZİSİ PİYASA DİKKAT ÇEKİYOR

Kanal D’nin yeni dizisi Piyasa, etkileyici oyuncu kadrosu ve ilginç hikayesi ile Cumartesi akşamlarını kısa sürede renklendirmeye başladı. Dizinin başarılı oyuncuları arasında Alp Navruz, İlayda Alişan, Fırat Altunmeşe, Zuhal Olcay, Ayça Bingöl, Yurdaer Okur, Vural Şahanoğlu ve Damla Colbay yer alıyor. Piyasa’nın son bölümü, Kanal D ekranlarında büyük etki yaratırken, yeni sahneler sonrası izleyicilerin tepkileri dinmek bilmiyor.

PİYASA DİZİSİ MEDYA DÜNYASINA YENİBİR PERSPEKTİF SUNUYOR

Pastel Film tarafından hayata geçirilen Piyasa, medya ve magazin dünyasının gizli kalmış hikayelerini izleyicilere sunuyor. Her yeni bölüm ile birlikte yaşanan olaylar, izleyiciyi heyecanlandırmaya devam ediyor. Dizinin sahnelerine gösterilen tepkiler, izleyici kitlesinin ne kadar ilgili olduğunu gösteriyor.