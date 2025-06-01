Piyasa Uzmanından Kritik Uyarı: Altın Fiyatları Düşebilir

DALGALANMALAR YATIRIMCILARI BELİRSİZLİĞE SÜRÜKLÜYOR

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların alım yapıp yapmama kararında belirsizlik yaşamasına neden oluyor. Bu bağlamda Finans Uzmanı İslam Memiş’ten dikkat çekici bir yorum geldi. Memiş, ons ve gram altın hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Altın fiyatlarında devam eden durağan seyire dikkat çeken Memiş, “Piyasadaki dinlenme modunun sürdüğünü” ifade ederek yatırımcıların temkinli olmaları gerektiğini vurguladı.

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜLÜYOR

Memiş, ons altının 3 bin 289 dolar seviyesinden kapandığını ve “dar bir bant aralığında sıkıştığını” belirtti. Bu durum hakkında, “Gelgitler yaşıyor” ifadelerini kullandı. Yatırımcılara şu anda izleme pozisyonunu korumalarını öneren Memiş, altındaki olası hareketler konusunda dikkatli olunması gerektiğini ekledi.

GRAM ALTINDA DİKKAT ÇEKEN ARALIK

Gram altın fiyatlarıyla ilgili olarak ise Memiş, 4 bin 100 ile 4 bin 200 TL aralığının izlenmeye devam edilmesi gerektiğini açıkladı. Kurban Bayramı öncesinde TL bazında hareketlilik yaşanabileceğini belirten Memiş, bu süreçte altın bozumlarında makas aralığının açılabileceğini ve fiyatların düşük seyredeceği kehanetinde bulundu. Gram altının 4 bin 100 TL altına inmesini bekleyen İslam Memiş, yatırımcılara acele etmemeleri yönünde uyardı. “Son alım için tekrar beklemeye devam ediyoruz.” diyen Memiş, fiyatlardaki muhtemel düşüşlerin alım fırsatı oluşturabileceğini söyledi.