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PKART Hisselerine VBTS Kapsamında Tedbir

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KAP’A YAPILAN BİLDİRİM

Borsa İstanbul A.Ş., 24 Aralık 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir bildirim yaptı. Bu bildiride PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PKART) hisseleriyle ilgili Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında alınan tedbir hakkında açıklama yer aldı.

VBTS KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLER

BİST tarafından gerçekleştirilen açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereğince uygulamaya konulan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde, PKART.E paylarının 03/02/2025 tarihinde başlayacak işlemlerden 28/02/2025 tarihindeki işlemlere kadar açık satış ve kredili işlemlere tabi olamayacağı bildirildi.

Kaynak: KAP

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