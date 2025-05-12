“PKK Feshetme Kararını Açıkladı.”

YENİ BİR TARİHİ EŞİK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti açık talihiyle, ortak aklı çalıştıran milli birlik ve dayanışma tablosuyla, aynı zamanda mülkün temeli olan adalet tabanıyla, elbette asırlara sari ahlak müktesebatının tasarruf ve taahhüdüyle tarihi bir eşiktedir” dedi. Bahçeli, “Türk vatanının her yöresine emek, sabır ve fedakârlıkla ekilen barış tohumları umutla sulanmış, nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır. Bugüne kadar çekilen çileler, katlanılan badireler, karşılaşılan belalar, ödenen bedeller, dökülen tertemiz şehit kanları milli yüreklere ateş gibi düşse de milli birlik ve kardeşliğimizi heba ve heder edecek siyasi ve sosyolojik kırılma hiç yaşanmamıştır” şeklinde ifade etti.

PKK’NIN TARİHİ AÇIKLAMASI

Bahçeli, Türk’ün Kürt’e, Kürt’ün Türk’e hürmet ve bağlılığının aziz Türk milleti varlığında tezahür ettiğini vurguladı. Türkiye’nin Yüzyılı’nın barış ve huzur uyanışıyla muazzam bir atılımın gerçekleştiğini belirtti. Öte yandan, bölücü terör örgütü PKK’nın 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde toplayacağı 12. Kongresi’nde “silahları bıraktığını” ve “örgütsel varlığını feshettiğini” duyuracağını da aktardı. Bahçeli, “Bu sayede PKK musibeti son bulacak, 47 yıldır ihanetle yazılan kanlı sayfa, ümit ediyorum ki, bir daha açılmamak üzere kapanacaktır” dedi.

GELECEK İÇİN STRATEJİK ADIMLAR

Bahçeli, bu tarihi gelişmenin siyaset ve demokrasinin güçlenmesine katkıda bulunacağını söyleyerek, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 22 Ekim 2024 tarihinden itibaren terörsüz Türkiye hedefini kararlılıkla savunduğunu ifade etti. “El birliği, güç birliği ve eylem birliği mucibince; Türkiye’nin sırtındaki terör kamburuna müdahale edilmiş ve hamd olsun sonuç alınmıştır” dedi. Bahçeli, barış havasının kalıcı ve gerçekçi olması gerektiğini vurguladı ve “Önyargıların bataklığı kurutulmalı, ideolojik, ilkesiz ve ilkel takıntıların parantezi kapatılmalıdır” şeklinde önerilerde bulundu.

BARİŞ VE KARDEŞLİK VURGUSU

Türk milletinin birlikteliği ve beraberliğinin hiçbir iç ve dış tehdit tarafından bozulamayacağını dile getiren Bahçeli, “Bugün kazanan barış ve kardeşliktir. Bugün kazanan Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti’dir” ifadelerini kullandı. Ayrıca, terörizmin toplumları dönüştürme amacının son bulmasını umduğunu ve Türkiye’nin huzur dolu bir geleceğe adım atmasını beklediğini belirtti.

YENİ YÜZYIL HEDEFLERİ

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü evresi olduğunu söyledi. “Terör örgütünün feshi, yeni yüzyılın ulaşılan ve gerçekleşen ilk hedefidir” diyerek, ilerleyen süreçte milli ülküler peşinde birlikte hareket edilmesi gerekliliğini hatırlattı. Son olarak, terörsüz Türkiye gayesine hizmet eden tüm bireylere teşekkür ederek, büyük Türk milletini saygıyla selamladığını ifade etti.