Pkk, Fesih Açıklamasını Yaptı, Silahlar Teslim Edilecek!

PKK’NN FESHİ VE SİLAH TESLİMİ SÜRECİ

PKK, 12 Mayıs 2025’te yayımladığı kongre sonuç bildirgesiyle kendi varlığını sona erdirdiğini ve silahlı faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Örgüt, 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenen 12. Kongresi’nde, elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025 tarihli “silah bırakın ve örgütü feshedin” çağrısına uyarak bu önemli kararı aldı. PKK, Türk-Kürt ilişkilerinin barış ve eşitlik temelinde yeniden yapılandırılması yönünde bir çağrıda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Ekim 2024’te başlattığı Terörsüz Türkiye süreciyle hız kazanan bu gelişmeden sonra, Ankara’nın izleyeceği yol haritası merak konusu oldu.

ANALİZ VE DETAYLAR

Ankara, PKK’nın tüm unsurlarıyla feshini tamamlamasını bekliyor. Örgüt, 12 Mayıs’ta resmi olarak fesih kararını açıkladı. Bunu takiben silah teslimi gündeme gelecek. Türkiye, Irak ve Suriye’de ilgili ülkelerin gözetiminde belirlenen noktalar aracılığıyla silah teslim sürecinin planlandığını bildiriyor. Silah teslim sürecinin detayları ve takvimi, önümüzdeki haftalarda netleşecektir. Bu sürecin, istihbarat birimleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla gizli ve hızlı bir şekilde yürütülmesi ön görülüyor. Hürriyet’te yer alan bilgilere göre, silahlar Irak’ın kuzeyinde, Duhok vilayetine bağlı Amediye, Erbil’in Binar ve Köysancak, Süleymaniye’nin Seyid Sadık bölgelerine bırakılacak.

YASAL DÜZENLEMELER VE İNFaz REFORMLARI

İkinci aşama, yasal düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle başlayacak. Türkiye içinde eyleme karışmamış, dağdaki PKK üyeleri için belirli bir yasal düzenleme yapılması gündemde. Bu düzenleme, suça bulaşmamış üyelerin topluma kazandırılmasını amaçlıyor. Ayrıca, infaz düzenlemeleri de gündeme alınıyor. DEM Parti, Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki şartlarının iyileştirilmesi için adımlar atılmasını talep ediyor. Hasta ve ileri yaştaki tutukluların tahliyesini kolaylaştıracak düzenlemeler, 10. Yargı Paketi çerçevesinde değerlendirilebilir.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN DURUMU

PKK’nın üst düzey yöneticileri, sürecin en kritik noktalarından birini oluşturuyor. Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan gibi isimlerin Türkiye’ye girmesine izin verilmeyecek. Bu kişiler için üçüncü ülke formülü üzerinde görüşülüyor. Güney Afrika ve Norveç gibi ülkeler, üst düzey yöneticilerin gönderilebileceği olası destinasyonlar arasında yer alıyor. Yaklaşık 300 üst düzey yönetici için bu formül uygulanabilirken, geri kalanlarının Irak’ta belirlenen bölgelerde kalabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, Türkiye vatandaşı yaklaşık 4 bin örgüt üyesi de kademeli olarak sınırda teslim alınacak.

ÖCALAN’IN DURUMU VE DEM PARTİ’NİN TALEPLERİ

DEM Parti, sürecin ilerlemesi için Öcalan’ın İmralı’daki koşullarının iyileştirilmesini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2014 tarihli “umut hakkı” kararının uygulanmasını talep ediyor. Bu karar, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış olanların 25 yıl sonra şartlı tahliye hakkını içeriyor. Ancak, Öcalan’ın İmralı’da kalmaya devam edeceği ve fiziki özgürlüğüne yönelik bir adımın şu an için gündemde olmadığı kaydediliyor.

YOL HARITASI VE SÜRECİN YÖNETİMİ

Sürecin 3-4 ay sürmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mayıs’ta, “PKK bugün-yarın silahları bırakacak, yeni bir süreç başlayacak” diyerek sürecin adım adım ilerleyeceğini vurguladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, her olumlu adımın bir sonraki adımı davet edeceğini belirtti. Ankara, süreci Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve askeri birimlerin gözetiminde yönetecek. Silah teslimi sonrası, Diyarbakır annelerinin çocuklarına kavuşması öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Ayrıca, kayyım atanan belediyelerde seçilmiş başkanların görevlerine dönmesi, sürecin seyrine bağlı olarak değerlendirilebilir.