Pkk Fesih Kararı Tarihi Bir Hamle

PKK’NIN FESİH VE SİLAH BIRAKMA KARARI

Terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı, dünya basınında geniş yankı buluyor. Fransa’nın AFP haber ajansı, PKK’nın 1970’li yıllarda Abdullah Öcalan tarafından kurulduğunu ve bu süreçte 40 yılı aşkın sürede 40 binden fazla can kaybı yaşandığını hatırlattı. Haberde, AK Parti’nin bu kararı “önemli bir adım” olarak değerlendirdiği ve sürecin hükümet tarafından “titizlikle izleneceği” belirtiliyor. AFP, bu fesih ve silah bırakma adımını “tarihi bir duyuru” olarak tanımlarken, adımın Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrıdan sonra geldiğine dikkat çekti.

DÖNÜM NOKTASI OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Almanya’nın haftalık Der Spiegel dergisi de PKK’nın feshi ve silahlı mücadelenin sona erdiği açıklaması üzerine haberinde, Ankara’nın bu adımı bir “dönüm noktası” olarak gördüğünü vurguladı. Ankara’nın bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığı ve bunun, terörsüz bir Türkiye hedefinde atılmış bir adım olarak değerlendirildiği dile getirildi.

TARİHİ HAMLE OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

İngiltere’nin The Financial Times gazetesi de 40 yılı aşkın sürede gerçekleştirilen fesih ve silah bırakma kararını “tarihi bir hamle” olarak değerlendirdi. Gazete, bunun “bölge için büyük siyasi ve güvenlik sonuçları doğuracağına” işaret etti. FT, bu kararın Türkiye ve ABD arasında Suriye’deki güç paylaşımı düzenlemelerinde yaşanan gerilimleri hafifletebileceğini belirtti.

GENİŞ KAPSAMLI SONUÇLARA YOL AÇABİLİR

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı ise PKK’nın bu kararının “komşu Irak ve Suriye dahil olmak üzere bölge için geniş kapsamlı siyasi ve güvenlik sonuçları doğurabileceği” yorumunu yaptı. Haberde, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güneydoğuda kalkınmayı artırma fırsatı verebileceği ifade ediliyor.

SÜRECİN GELECEĞİ BELİRSİZLİKLERLE DOLU

ABD merkezli The Associated Press, PKK’nın “Türkiye ile barış inisiyatifi kapsamında kendisini feshedeceğini ve silah bırakacağını” açıkladığını aktardı. Haberde, “barış girişiminin detaylarının kamuoyuna açıklanmadığı ve sürecin nasıl ilerleyeceğinin belirsiz olduğu” belirtildi. AP, silahların nasıl bertaraf edileceği ve bu sürecin kimin tarafından gözlemleneceği gibi konuların da netlik kazanmadığını kaydetti. Ayrıca, PKK’lıların geleceğinin, üçüncü ülkelere gönderilip gönderilmeyeceği ile ilgili belirsizlikler taşıdığı ifade edildi.