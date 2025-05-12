Pkk Fesih Kararını Açıkladı!

PKK’NIN KONGRESİ VE FESİH KARARI

5-7 Mayıs’ta gerçekleştirdiği kongrede PKK, feshedildiğini ve silah bıraktığını duyurdu. Bu gelişme üzerine Ankara’dan ilk açıklama geldi.

ANADOLU’DA YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Terörsüz Türkiye hedefi açısından önemli bir eşiğin aşıldığını belirtti. Ala, “İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir. Gelinen bu aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işlenecektir.” dedi.

İLERİYİ GÖREN BİR ADIM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sürecin titizlikle takip edildiğini vurguladı ve “Terörün tamamen bitmesi halinde yeni bir dönemin kapısı açılacaktır. Bu kararın fiilen uygulanması ve tüm boyutlarıyla gerçekleşmesi gerekmektedir.” açıklamasında bulundu. Çelik, “Fesih ve silahları teslim etme kararının PKK’nın tüm şube ve uzantıları ile illegal yapılarını kapayacak şekilde olması gerekir. Somut olarak hayata geçmesi bir dönüm noktası olacaktır.” dedi.

GELECEK İÇİN UMUT VERİYOR

Çelik, “Bu çerçevede, terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararının ‘içerde’ ve ‘dışarıda’ tüm boyutlarıyla hayata geçmesi gerekir. Böylece, terör örgütlerinin vekâlet savaşları için kullanıldığı emperyalist planların önünün kesilmesine dönük olumlu bir dalga oluşacaktır.” ifadelerini kullandı ve ekledi: “Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması, Türkiye’nin siyasi kanallarını daha etkili kullanmasına imkan verecek, demokrasimizi ve milli birliğimizi güçlendirecektir. TBMM başta olmak üzere siyasetin meşru adreslerinde diyalog kanallarının güçlenmesini sağlayacaktır. Her olumlu aşama yeni olumlu aşamanın kapısını açacaktır.”

HAYIRLI OLSUN MESAJI

AK Parti İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütünün kararının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir aşama katettiğinin net bir göstergesi olduğunu vurguladı.

ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu süreci önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdi. Tunç, “Ülkemiz, terörün karanlığını ardında bırakıp Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Cumhuriyetimizin temel değerlerini daima yaşatacak, yüksek standartlı demokrasi yolunda emin adımlarla yürüyecektir.” açıklamasında bulundu.

DEMOKRATİK SÜREÇTİR

Demokratik Bölge Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da fesih kararına ilişkin, “Kongre hayırlı olsun. Çözmek için demokratik Türkiye inşa etmek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız.” şeklinde konuştu.